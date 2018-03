Down sendromlu çocukların renkli koşusu

-balonlardan detaylar

- Tekirdağ’da 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "+1 Farkla Koşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte "+1 Farkla Koşuyoruz" sloganı ile 57 metrelik koşuda çocuklar kıyasıya yarıştı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi iş birliğinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, ZİÇEV yetkilileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

"Hepsi temiz kalpli çocuklarımızdır" Etkinlikte konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, down sendromu çocukların çok temiz kalpli olduğunu belirterek, "Geçen sene beraber koşmuştuk ve benden hızlı koştular. Bakalım bu sene ben de gene yarış yapacağım bakılım geçebilecek miyim hep beraber göreceğiz. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, arkadaşlarımızın yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz, hepsi temiz kalpli çocuklarımızdır. Hepsini seviyorum hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Albayrak’ın konuşmasının ardından katılımcılar tarafından gökyüzüne balonlar bırakıldı. Yaklaşık 40 down sendromlu çocuk, Albayrak ile birlikte 57 metrelik parkurda bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Program sonunda koşuya katılan çocuklara Albayrak tarafından madalya verildi.