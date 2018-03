Down sendromlu çocukların garsonluk başarısı

-İşletme Sahibi Ömer Özcan'ın açıklamaları

AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Erenler mahallesinde bir işletmede down sendromluların sosyalleşmesi çerçevesince program düzenlendi.

Programda down sendromlular bir kafede garsonluk yaptılar. Afyon Kocetepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Süleyman Gücek tarafından hazırlanan down sendromlular sosyalleşme programı büyük ilgi gördü. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Erenler mahallesinde bir işletmede gerçekleştirilen down sendromlular sosyalleşme programında down sendromlular garsonluk yaptılar. Karşılarında down sendromlu garsonları gören üniversite öğrencileri ve vatandaşlar duygulandılar. Down sendromlular ilk kez gördükleri öğrencilere ve vatandaşlara sarılarak samimiyetlerini ortaya koydular. Mutlulukları gözlerinden okunan down sendromlular öğrencilere ve vatandaşlara ikramlarda bulundular. İkramların yanlarında ise sosyal içerikli mesajların yer aldığı not kağıtları bırakıldı. Bu mesajlar özellikle öğrenciler ve vatandaşlar tarafından beğenilirken duygu dolu anlar yaşadılar. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına projeyi hazırlayan öğretim üyesi Süleyman Gücek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar'da bu tür sosyal projelerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Gücek, "Bir kez daha Afyonkarahisarlı sosyal sorumluluk projesi ile tanıştırmak istedik. Proje kapsamında bize işletmesinin kapısını açan yetkililere teşekkür ediyorum. Bildiğimiz fakat çoğumuzun farkında olmadığı 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla bir araya geldik. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu var. Ülkemizde ise bu sayı 70 bin civarındadır. Down sendromu bir hastalık değildir. Genetik bir farklılıktır. Bunu böyle bilinmesi gerekiyor. Değişen dünyamızda down sendromluların tıbbi olarak bir tedavisi mümkün değil. Bunun tek yönü eğitimdir. Down sendromluların sosyalleşmesi anlamında ancak girişimlerini hızlandırabiliriz. Bugün de burada bu kardeşlerimizi sosyal hayata entegre etmek için onlarla ve işletme sahipleri ile birlikte bir araya gelmeye çalıştık. Kendi imkanları ve özverileri ile hazırlanmış olan ikramları tek tek sosyal farkındalık projesi ile ilgili bilgiler olan notlar olan ikramları işletmeye gelen misafirleri ikram ettiler. Onların bu projede olması sosyal anlamda hayatın içerisinde olması ve artı 1 bile olsa bizde hiç bir farklarının olmadığını bir kez daha birlikte gördük. Onların yüzünde mutluluk ve tebessümleri bizlere ayrı bir mutluluk kattı. Özellikle bir şeyler başarmaları da bizleri mutlu eden diğer bir etken oldu" dedi.

İşletme ortaklarından Ömer Özcan ise, böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde bulundukları için mutlu olduklarını belirtirken “Öncelikle bundan çok mutluluk duyduk açıkçası. Böyle bir teklifin gelmesi bizim için gerçekten çok sevindiriciydi. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Burada down sendromlu arkadaşlarımızın diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını sosyal sorumluluk anlamında insanlara göstermeye çalıştık. Burada garsonluk hizmeti yaptılar masalara servis verdiler masadaki misafirlerimiz ile beraber oturdular aslında bizden hiçbir farkları yok. Önemli olan bunu Türkiye de olan bütün insanların bilmesi diye düşünüyorum. Bunu bir nebze de olsa yapmaya çalıştık. Daha sonraki sosyal sorumluluk projelerinde de mutlaka yer almak istiyoruz ve daha çok insanların engel ve engelsiz diye ayrılmaması gerektiğini tüm Türkiyemize göstermeye çalışacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından down sendromlular öğrenciler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (HK-Y)