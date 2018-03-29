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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Down sendromlu çocuklar okul duvarına renk kattılar İzle

Down sendromlu çocuklar okul duvarına renk kattılar İzle

Elleri boyanan down sendromlu çocuklar

Osmanpaşa Allah Öğrenciler Okul Bahçesi Siluet 

-Rengarenk boyalarla kendileri için hazırlanan duvara yapılan baskı anlarından detaylar
-Down Sendromu Derneği Tokat Şube Başkanı Seyhan Çoluk röportajı
-Çocukların anneleriyle röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta down sendromlu çocuklar, kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda kendileri için hazırlanan duvara rengarenk boyalarla el izlerini bastılar. Okulda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çeşitli yaş gruplarından 20'ye yakın down sendromlu çocuk, okul bahçesinde bulunan duvara kendileri için hazırlanan ağaç siluetine renkli boyalarla el baskısı yaptı. Okul öğrencilerinin de yardımıyla 'Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliği düzenleyen Down Sendromu Derneği'nin Tokat Şube Başkanlığı görevini yürüten Seyhan Çoluk, çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik sonrasında ortaya çıkacak eserin okul duvarında kalıcı olacağını söyledi.

Çoluk,"Bugün burada biz Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi olarak GOP Ortaokulu ile bir etkinlik yapıyoruz. Mart ayında boyunca etkinliklerimiz tüm hızıyla devam etti. Mart bitmeden de bunu yapalım istedik. GOP Ortaokulundaki bir grup öğrenci ile birlikte bizim çocuklarımız gördüğünüz bahçede bir ağaç yapıyoruz. Çocuklarımıza ait bir ağaç olacak bu. El baskısı yaparak çocuklarla birlikte bir etkinlik yapıyoruz. Down sendromlu çocuklarımız var, ortaokulda okuyan çocuklarımız var içerisinde. Eğleniyorlar çok güzel. Biraz fazla boya oluyorlar ama hoşlarına gidiyor bu eğlenceli durum. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak, çünkü kalıcı olacak buradaki ağaç bizim için" dedi.
Down sendromlu çocukların aileleri de düzenlenen etkinliğe katıldı.
13 yaşındaki down sendromlu Sibel'in annesi Selma Çetin, çocukları mutlu oldukça kendilerinin de mutlu olduğunu söylerken, 8 yaşındaki Nil'in annesi Eda Bozyel ise eğlenceli geçirdikleri zamandan dolayı derneğe ve okul yönetimine teşekkür etti. (DEE-UY-
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