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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Down sendromlu Arzu'nun 'gelinlik' hayali gerçek oldu - SAMSUN İzle

Down sendromlu Arzu'nun 'gelinlik' hayali gerçek oldu - SAMSUN İzle

Down sendromlu Arzu'nun "gelinlik" hayali gerçek oldu - SAMSUN - Down Sendromlu Arzu Gulen'in salona gelişi - Oyun oynaması - Yakınlarının görüntü - Duygulanan akrabalar - Anne Necla Gulen'in konuşması - Down Sendromlu Arzu Gulen'in konuşması - Arzu Gulen'in pasta kesmesiSAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Ailesiyle Almanya'da yaşayan down sendromlu 30 yaşındaki Arzu Gulen'in gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından memleketleri Samsun 'da temsili düğün yapılarak gerçeğe dönüştürüldü.Almanya'nın Stuttgart şehrinde üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan down sendromlu Arzu Gulen, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli evlenip gelinlik giyme ve anne olma hayali kurmaya başladı.
Kızının düğün yapıp gelinlik giyme hayalini sürekli dile getirmesi üzerine anne Necla Gulen, kızı ve yakınlarıyla memleketleri Samsun 'un İlkadım ilçesine gelerek temsili bir düğün organize etti.İlkadım Belediyesi Gazi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen temsili düğün töreninde uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliği giyen Arzu Gulen, salona müzik eşliğinde girip bir süre oynadı.Kendisi için hazırlanan düğün pastasını keserek tadına bakan Arzu ile katılımcılar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.Davetliler, Arzu'ya çeşitli hediyeler verdi.Anne Necla Gulen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Down sendromlu kızlarına gelinlik giydirerek temsili olarak damatsız düğün yaptıklarını ve bütün yakınlarını davet ettiklerini anlatan Gulen, "Kızım için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hem doğum gününü bahane ettik hem de gelinlik giyip düğün yapma hayalini gerçekleştirdik. Çok istiyordu böyle bir düğününün olmasını. Dün akşam da kına gecemiz vardı. Çok güzel oldu." diye konuştu.
Arzu Gulen de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Almanya'da da kutlama yaptık. Şimdi burada yapıyoruz Çok mutluyum. Gelinlik giymek istiyordum. Çok heyecanlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Doğum Günü Düğün Töreni Muhabir Damatsız Düğün 

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