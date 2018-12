Down Kafe Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi İzle

-Mardin Valisi Mustafa Yaman ve down sendromlu çocuklar detay

-Down Sedromlu ailelerin teşekkür konuşması

-Down sendromlu cocukların kürsüden detayı

-Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın konuşması

-Çocuklar ve valinin detayları

-çocukların dans detayı



( MARDİN ) - Mardin Valisi Mustafa Yaman: - "Projemiz yüzleri güldürdü" MARDİN



- Mardin'de down sendromlu gençlere özel hizmet veren Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği, Down Kafe tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gençler Mardin Valisi Mustafa Yaman'a sevgiyle yaklaşırken, aileler engelleri aşan projeler için görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve ekibine teşekkür etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Down Kafe tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen tanıtım etkinliğine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın yanı sıra, vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, protokol üyeleri, büyükşehir belediyesi daire başkanları, down sendromlu çocuklar ve aileler katıldı.

Toplantıda Mardin Valisi Mustafa Yaman kentte engelli vatandaşlar için gerçekleştirdiği hizmetleri gündeme getirirken aileler Vali Yaman ve ekibine teşekkür etti. "Vatandaşlarımız kafemizden memnun" Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, açılan Down Kafe’nin önemine ve yapılan çalışmalara değindi. Yaman, "Biz göreve gelir gelmez şehrimizle ilgili en önemli hedeflerimizin arasında engelsiz bir Mardin’i ortaya çıkarmak vardı. Bu nedenle durmaksızın çalıştık. Engelleri aşmak adına ilk projelerimizden birisi de Down Kafe projemiz oldu. Projemizi hayata geçirir geçirmez büyük bir ilgi gördü. Vatandaşlarımız da kafemizden çok memnun oldu. Down sendromlu çocuklarımız ise projemizle hayatlarını daha da güzelleştirdiler. Biz bu nedenle kafemize vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

"Çalışmalarımızla her yerdeyiz" Mardin’in değiştiğini ve geliştiğini kaydeden Vali Yaman, "Bugün ilimize dışarıdan gelen misafirlerimiz değişimi çok daha iyi hissetmekte ve bize bunu ifade etmektedir. Büyükşehir Belediyemiz kurumlarımız da değişimi en iyi şekilde yaşatmak adına ellerinden geleni yapmaktadır. Biz Mardin’in her yerinde olmaya çalışıyoruz. İlimize her yönüyle hizmet etmek için çaba veriyoruz. Alt yapı ve üst yapının yanı sıra sosyal sorumluluklarımız için de çaba veriyoruz. Kısacası yaşanılabilir bir şehri inşa ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda down sendromlu çocukların aileleri de projenin öneminden ve hayatlarında sağladığı değişimden bahsetti.