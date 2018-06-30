Döviz bozduran kadına fazla para verdi bin 600 TL zarar etti Haberi

-Kasiyerden Röportaj

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir dövizci iş yerine gelen müşterisinden aldığı 100 doların TL karşılığını dolar olarak hesaplayınca müşteriye bin 600 TL fazla para verdi. Gaziantep’te döviz bürosuna sabah saatlerine gelen kadın müşteri kasiyer olarak çalışan İzzet Ok’a 100 doları bozdurması için verdi. Kasiyer ise, 100 doların TL karşılığı olan 456 TL’yi sistemine dolar olarak girince kadına bin 600 TL fazla para ödedi.

Fazla para alan kadın ise, parayı saydıktan sonra iş yerinden çıkarak oradan uzaklaştı. Kadın çıktıktan kısa bir süre sonra peşinden çıktığını söyleyen İzzet Ok, “Sabah bir kadın müşterimiz geldi. 100 dolar verdi. TL karşılığı 456 TL yapıyordu fakat ben o anda biraz dalgındım. 456 dolar olarak grip bunun TL karşılığını verdim. Yaklaşık bin 620 TL gibi bir zararımız var. Kadın bunun farkına vardı mı bilemiyoruz ama parayı tekrar geri getirmesini istiyoruz. Sonrasında çıktım baktım ama bulamadım. Olaydan hemen iki dakika sonra falan çıkıp baktık ama bulamadık. Fazla para verdiğimi ise, kasadaki doları saydıktan sonra farkına vardım” diye konuştu.

Öte yandan 100 dolar karşılığında yanlışlıkla bin 620 TL fazla ödeyen kasiyer ise, kadının aldığı fazla parayı tekrar getirmesini istedi.

