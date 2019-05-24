Dostluk ve barış için ralli yapıyorlar - KARS

- Araçların köye girişinden görüntü - Gemilerin suya bırakılmasından görüntü - Çocuklara hediye dağıtılmasından görüntü - Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin'den röpartaj - Köy muhtarından konuşmaDostluk ve barış için ralli yapıyorlar - Almanya'dan 11 Mayıs'ta başlayan 14. Europa Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcular araçlarıyla Kars 'a ulaştı - Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin: - "Projeyle amacımız Türkiye'nin imaj ve tanıtımını yapmak, bu çerçevede değişik yerlere gidiyoruz. Kars da bunlardan birisi, buraya 11 ülkeden yarışmacı 56 araçla geldi"KARS (AA) - Almanya'dan 11 Mayıs'ta başlayan 14. Europa Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcular araçlarıyla Gürcistan'dan yurda girerek Kars 'a ulaştı.Türkiye'nin tanıtılması amacıyla düzenlenen organizasyona dünyanın birçok yerinden amatör ve profesyonel ralli tutkunları katılıyor.Almanya'nın Heilbron şehrinde 11 Mayıs'ta başlayan ralli kapsamında araçlar, Gürcistan üzerinden Kars 'a ulaştı. Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne gelen ralliciler, burada çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler verdi.Aynı zamanda yolda topladıkları ya da durakladıkları alanlardan temin ettikleri malzemelerle "Nuh'un Gemisi"ni temsil eden ve üzerinde canlıların tasvir edildiği gemi maketleri yapan ralliciler, bu maketleri ilçedeki akar suya bıraktı.Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14'üncüsü düzenlenen ralliye 110 kişinin katıldığını söyledi.
Proje kapsamında Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Serin, "Projeyle amacımız Türkiye'nin imaj ve tanıtımını yapmak, bu çerçevede değişik yerlere gidiyoruz. Kars da bunlardan birisi, buraya 11 ülkeden yarışmacı 56 araçla geldi. Buradaki ödevimiz Karahan köyüne gelip Nuh'un Gemisi maketini yapıp dereden göndermek ve okula giderek getirdiğimiz hediyeleri çocuklarla paylaşmak." dedi. Serin, Gürcistan'daki etkinlikler sonrasında Türkiye'ye döndüklerini anlatarak "Bu yıl Göbeklitepe yılı olması nedeniyle bütün yarışmacılara ralli kapsamında Göbeklitepe ödevi de verildi. Her gittiğimiz yerde de Göbeklitepe'nin tanıtımını yapıyoruz. Almanya'nın Heilbron şehrinden start aldık, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan üzeri geldik. Sonra İstanbul'dan yeniden start aldık, Samsun'da 19 Mayıs etkinliklerine katıldık, dün de Gürcistan'daydık Batum etkinliklerini yaptıktan sonra bugün Türkiye'ye geldik." diye konuştu. Ralli tutkunları Kars 'taki etkinliğin ardından Ağrı'ya hareket etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım