Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dostluk maçı meydan savaşına döndü

Dostluk maçı meydan savaşına döndü

Kavganın başlaması

Hastane Jandarma Kamera Meydan Savaşı Cep Telefonu 

-Futbolcu ve taraftarların birbirine saldırmaları
-Jandarmanın kavgaya müdahale etmesi
-Jandarmanın havaya ateş açıp taraftarları dağıtması

( ZONGULDAK )- Dostluk için sahaya çıkan futbolcular birbirlerine girdi ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında önce futbolcular daha sonra ise taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kısa sürede büyüyen kavgayı jandarma havaya ateş açarak sona erdirdi. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar Köyü’nde Ramazan Bayramı nedeniyle civar köyler arasında dostluk turnuvası düzenledi.
Bayramın 3. Günü sahaya Abdi Köyü ile Üveyikli Köyü takımlarının futbolcuları çıktı. Dostluk havasında başlayan karşılaşmada futbolcuların birbirlerine sert girmesi tartışmalara yol açtı. Tartışma kısa sürede önce futbolcular ardından ise iki köyün taraftarları arasında kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine giren iki köyün sakinleri kavgada taş ve sopalarda kullandı. Kadınlarında karıştığı kavgayı ayırmak için araya giren jandarma ekipleri kavga son bulmayınca havaya ateş açmak zorunda kaldı. Çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kalırken yaralanan bazı köy sakinleri hastaneye giderek tedavi gördü. Yaşanan kavga anları ise tribünlerde maçı izleyen bir taraftarın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı