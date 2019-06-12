Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dosso Dossi Fashion Show, Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Dosso Dossi Fashion Show, Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

Defile Manken Mankenler Gori 


- Antalya’da 27'ncisi düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Bar Refaeli, 4 elbisenin tanıtımını yaptı. Defile, kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en büyük moda şovu olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran'da Antalya'da başladı.
Etkinlikte dünyaca ünlü top model Bar Refaeli, baş manken olarak podyuma çıktı.Dosso Dossi Fashion Show Anfaş Antalya Expo Center'da kurulan podyumda, Bar Refaeli'e Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya eşlik etti. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen defilede yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer aldı. Defilede podyuma ilk çıkan siyah elbisesi ile Refaeli, oldu. Podyumda yürüyenlerden en çok alkış alan ise çocuklar oldu. Podyumda ayrıca bu yıla özel ışıklı kostüm gösterisi de yapıldı. (JA-
İlgili Foto Galeriler
Haydarpaşa Garı'nda tesettür defilesiHaydarpaşa Garı'nda tesettür defilesi
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!
Sosyal Medyayı Sallayan Rus 'Daria Konovalova'Sosyal Medyayı Sallayan Rus 'Daria Konovalova'
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı