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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Doruk Sağlık Grubu’ndan kan bağışına büyük destek Haberi

Doruk Sağlık Grubu’ndan kan bağışına büyük destek Haberi

Kan merkezinden detaylar

Sosyal Sorumluluk Projesi Hassasiyet Kan Bağışı Kök Hücre Sosyal Sorumluluk 

-Uz. Doktor ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi’nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Kızılay Bursa Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen kampanyaya hem Doruk Sağlık Grubu çalışanları, hem de hasta yakınları ilgi gösterdi. Gün boyu süren ve 80 ünite kan ile 141 ünite kök hücre bağışının toplandığı kan bağışı kampanyası, yüzleri güldürdü. Kan bağışı kampanyası hakkında konuşan Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Laboratuvar Sorumlusu Seçil Turgut, “Daha önce bir vatandaşımızın kök hücre numunesi bir hastayla eşleşmişti. Bu duygulu sahneye bizzat şahit olduk. Böyle anlamlı bir projenin içerisinde bizler de bulunmak istedik ve Kızılay Bursa Şubesi ile iletişime geçerek, böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Yıldırım Hastanemizin yanı sıra Çekirge ve Setbaşı’nda görev yapan çalışanlarımız ile hasta yakınları ve bölge esnafı da bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi. Bütün kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Doruk Sağlık Grubu personeline kan bağış kampanyasına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden Bursa Kan Bağış Merkezi ekip doktoru Veysel Gökçe de, gelecek dönemde de Doruk Sağlık Grubu’yla iş birliği içinde bulunmaktan mutlu olacaklarını sözlerine ekledi.
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