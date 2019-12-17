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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Dörtyol'da şehitler anısına fidan dikildi - HATAY

Dörtyol'da şehitler anısına fidan dikildi - HATAY



- Dikim öncesi Şehit aileleri yemekte buluşma görüntüleri - Kaymakam Murat Bulacak bir konuşma yapması - Şehit aileleri fidan dikmesi - Hatay İl Emniyet Müdürü Şehit ailelerine birer şehidin fotoğrafını çerçeveli hediye etmesiDörtyol'da şehitler anısına fidan dikildiHATAY (AA) - Terör olaylarında şehit olan polis memurları için Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Program kapsamında şehit yakınları ve gazilere BOTAŞ tesislerinde yemek ikramında bulunuldu.Kaymakam Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir araya gelmekten her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.
Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, burada şehitler adına oluşturulan alanda fidan dikimi yaptı.Etkinliğe, Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da katıldı.
Etkinlikte ayrıca Kur'an - ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi.

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Memur Şehit Aileleri 

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