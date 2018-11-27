- Dortmund bombacısına 14 yıl hapis cezası



- Almanya’da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmasından önce Alman takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan Sergej W.'ye 14 yıl hapis cezası verildi.

Almanya’da 11 Nisan 2017 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali karşılaşmasına giderken Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan Sergej W. hapis cezasına çarptırıldı. Dortmund şehrinde görülen davada, mahkeme başkanı Peter Windgtter, Dortmund bombacısı Sergej W.'ye cinayete teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Daha önceki mahkemede savcı, cinayete teşebbüs suçundan Sergei W. hakkında ömür boyu hapis cezası istemişti. Sergej W. duruşmada suçunu itiraf etti, ancak hakkındaki cinayete teşebbüs suçlamasını kabul etmedi. Ginter, gözyaşlarına boğuldu Mahkemede, Dortmund kalecisi Roman Weidenfeller saldırının hayatını değiştirdiğini söyledi.



Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Matthias Ginter ise o anları tekrar yaşadığını ifade ederek gözyaşlarına boğuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçından önce sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, İspanyol oyuncu Marc Bartra yaralanmıştı.

