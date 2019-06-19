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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dörtdivan'da 3 köyde su baskınları meydana geldi - BOLU

Dörtdivan'da 3 köyde su baskınları meydana geldi - BOLU

- Dörtdivan ilçesinden detaylar - Selden detaylar Bolu 'da sağanak - Dörtdivan ilçesine bağlı 3 köyde su baskınları meydana geldi, mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardıBOLU (AA) - Bolu 'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.Alınan bilgiye göre, öğleden sonra yaklaşık bir saat etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.Sağanak bölgede etkili olmaya devam ediyor.

İş Makinesi Güvenli Bölge 

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