Dört gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Haberi

-yol açım çalışmalarından

-vatandaşlardan röportaj konuşma



( MANİSA )- Akhisar belediyesi 4 gündür ulaşılamayan 4 vatandaşı mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı MANİSA



- Akhisar Belediyesi, Kocakağan ile Sağrakçı Mahallesi arasında kalan Sıdan Yaylası yakınlarındaki bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Akhisar Belediyesi 4 gündür karla mücadele çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Akhisar merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. 4 gündür mahsur kalan vatandaşlar, çağrılarını yanıtsız bırakmayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte teyakkuza geçen Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler İsaca, Dağdere, Hanpaşa, Kocakağan ve Sağrakçı mahallelerinde gündüz ve gece olmak üzere toplamda 50 kilometrelik arazi yolu açıldı. 2 metreye kadar yükselen kar kalınlığı arazi yollarını açan ekiplere zorlu anlar yaşattı. Dün akşam saatlerinde 4 gündür mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, ardından arazi yollarındaki karla mücadeleye tali yollarla devam etti. “4 gündür ulaşamadığımız 4 kişiye ulaştık” Vatandaşlardan imdat çağrısı alan Sağrakçı Muhtarı Mesut Atasoy ilk olarak bilgi verdiği Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan cevap aldığını ve ekipleri hemen bölgeye gönderdiğini ifade ederek, “Kapanan yollar için müracaat ettiğimiz Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve tüm ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Anında ekipleri yönlendirerek yardımımıza koştular. Zorlu hava koşullarının devam etmesi ile birlikte çalışmalara hiçbir şekilde ara verilmedi ve bu sayede 4 gündür ulaşamadığımız 4 kişiye ulaştık” dedi.

“Soğuk kış koşullarına hazırız” Akhisar Belediyesi Karla Mücadele Ekibi sorumlusu Atakan Yerlikaya, aşırı kar yağışları ardından 5 mahallemizde acil müdahale yapılmış olup, özellikle yüksek bölgelerde hayvancılık yapan ve mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık. Şuanda artık hiçbir olumsuzluk yoktur, gerekli müdahaleler devam etmektedir. Toplamda 5 mahallemiz ve bağlantılarında yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda arazi yolları temizlendi ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Akhisar Belediyesi olarak kış ayı boyunca yaşanacak olumsuzluklar için hazır bekliyoruz” dedi.

Çalışmalara İsaca mahallesinde başladıklarını belirten Operatör Günay Bulak, “İsaca Mahallesindeki çalışmaları tamamlamamızın hemen ardından gelen talepler doğrultusunda Kocakağan, Hanpaşa, Sağrakçı Mahallelerinde mağduriyetleri giderdik. En son gelen talep doğrultusunda mahsur kaldığını öğrendiğimiz 4 kişiye ulaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Sıkıntılı olan yerlere anında müdahale ediyoruz. Halkımızın her zaman yanındayız” dedi.

Ekipler öğrenciler için çalışmaya devam ediyor Yollarının 4 gündür kapalı olduğunu ifade eden hayvancılık yapan Hüseyin Akay, “Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’dan Allah bin kere razı olsun; desteklerini bizden esirgemedi ve anında ekipleri yönlendirdi. Gereken tüm müdahaleler yapıldı ve yollarımız açıldı. Yolların açılması ile birlikte 7 hane kurtulmuş oldu; ancak 2 hanede toplam 4 kişiyiz. Bu bölgede ayrıca servis ile okula giden öğrencimiz vardı. İnşallah bundan sonraki gün de o öğrencimiz de okula devam edebilecek. Ekiplerimize ve belediyemize binlerce kez teşekkür ediyoruz” dedi.





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