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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dört boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Dört boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Dört boynuzlu Koç’un olduğu ahır ve ahırda ki diğer koyunlar

Hastalık Kurban Bayramı Çekim Doğuş Hayvan 

-Dört boynuzlu koç yakın çekim görüntü
-Koç’un sahibi Mehmet Karakuş dört boynuzlu koçun yanında ahırda
-Ahırda Mehmet Karakuş ile röportaj

( OSMANİYE - ÖZEL)- Osmaniye'de Mehmet Karakuş'un ahırında bulunan ve doğuştan dört boynuzu olan koç görenlerin ilgisini çekiyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık Köyü'nde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekiyor. Mehmet Karakuş ahırında bulunan 2 aylık kuzuların birinin kafa kısmının üzerinde diğerlerinden farklı olarak 4 boynuz yeri olduğunu fark etti. Bu farklı kuzu 6 aylık olduğunda ise iki boynuzunun alt tarafında iki adet daha boynuz çıktı. Kuzusunu veterinere götüren Mehmet Karakuş bunun ender görülen bir durum olduğunu ancak hastalık olmadığını, dinen de kurban edilmesinde bir sakınca olmadığını öğrendi. Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor. Uzun süredir hayvan besiciliği yaptığını böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirten Mehmet Karakuş, “İlk fark ettiğimde şaşırmıştım. Veterinere gittim hastalık değil dediler, hocaya sordum dinen kurban edilmesinde ve kesilmesinde sakınca yok dedi.
Köyden gelip gidenler oluyor merak ediyorlar. Bakıp şaşırıyorlar. Eğer uygun bir teklif gelirse bu kurban bayramında satmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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