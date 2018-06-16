Dört asırlık camiye deprem güçlendirmesi - İZMİR İzle
- Hisar caminin drone ile çekilmiş görüntüleri - Caminin içinde yapılan tadilattan görüntüler - Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç ile röportajDört asırlık camiye deprem güçlendirmesi - Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerine sahip, kalem işi süslemeleri, mihrap ve minber işçiliğiyle dikkati çeken 420 yıllık tarihi Hisar Camisi, depreme karşı güçlendirilecek - İzmir 'in en eski camilerinden olan ve "Üç Mihraplı Cami" olarak da bilinen camideki çalışmaların gelecek yılın ramazan ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor - Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç: - "Bu işlemleri çok dikkatli, titizlikle sürdürüyoruz. Ecdadın bize emanet ettiği eserleri gelecek nesillere bırakma görevimiz var. En güzel, en sağlam şekilde gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz"İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir 'de, 4 asır önce yaptırılan, Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Hisar Camisi, depreme karşı güçlendirilecek.Kentin en eski camilerinden olan Hisar'ın bu çalışmalarla ömrünün uzatılması, böylece ecdat hatırasının gelecek nesillere bırakılması hedefleniyor.Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin 1598 yılında Aydınoğulları Beyliği'nden Fatih Yakup Bey tarafından yaptırıldığının bilindiğini, Bursa Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami ve Şam Ulu Cami gibi kentin simgelerinden olduğunu söyledi.
Yapımına Yakup Bey dışında iki hayırseverin daha destek vermesi nedeniyle bazı kaynaklarda "Üç Mihraplı Cami" olarak da anılan caminin bugüne kadar pek çok kez restorasyon çalışması gördüğünü kaydeden Koç, geçen yıl Manisa'da meydana gelen ve İzmir 'de de hissedilen depremler sonrası camide bazı sıkıntılar tespit edildiğini anlattı. - Caminin röntgeni çekildiKoç, çalışmalar sonucu caminin adeta röntgeninin çekildiğini, böylece yapının depreme karşı dayanıklılık durumunun raporlandığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:"Statik açıdan sıkıntı tespit edildi. Eserde 1970'li yıllarda yapılan tadilatta, o zamanın tekniği ile esere güçlendirme yapalım niyeti sırasında yer altı sularının tahliyesiyle alakalı yanlış bir uygulama olduğu, bunun da eserin fil ayağı denilen yapılara zarar verdiğini gördük. Bunun daha fazla zarar vermemesi için çalışmaları genişlettik."Koç, "Bu işlemleri çok dikkatli, titizlikle sürdürüyoruz. Ecdadın bize emanet ettiği eserleri gelecek nesillere bırakma görevimiz var. En güzel, en sağlam şekilde gelecek nesilere aktarma gayretindeyiz." dedi. Caminin tamamen cemaatsiz bırakılmaması için son cemaat bölümünün bir kısmının ibadete açık olduğunu kaydeden Koç, yaklaşık 1 yıl sürecek çalışmaların sadece güçlendirmeyi kapsamayacağını, restorasyonun da yapılacağını, kadınların namaz kıldığı bölümün tabanındaki eğilmenin düzeltileceğini, camide kadınlar için yeni bir abdesthane yapılacağını aktardı.Çalışmaların gelecek yılın ramazan ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor. - "Kim oraya girerse emin olur"Konak ilçesinde, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan ve adını bulunduğu bölgeden alan cami, kentin en bilinen tarihi eserleri arasında yer alıyor.Osmanlı camilerinin tipik özelliklerine sahip eserdeki kalem işi süslemeler, mihrap ve minber işçiliği, Türk sanatının iyi örnekleri arasında gösteriliyor.Cami, kapısındaki ayetle de dikkati çekiyor. Camiye gelenleri Ali İmran Suresi'nde yer alan "Oraya giren güvene erer." ifadesi karşılıyor.