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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dorse kapağı açık kamyon sürücüsü trafikte tehlike saçtı Haberi

Dorse kapağı açık kamyon sürücüsü trafikte tehlike saçtı Haberi

sürücünün tehlikeli sollama yapması

Amatör Kamera Kamera Amatör Hatalı Sollama 

-kapağının açılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Akseki ilçesinde trafikte hatalı sollama yapan ve dorse kapağı açık giden kamyon sürücüsü amatör kamera tarafından görüntülendi. İlginç olay, dün akşam saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı mevkiinde meydana geldi. Manavgat istikametine giden 16 EGC 44 plakalı kamyon sürücüsü ilk olarak hatalı sollama yaptı. Diğer şeritten ilerleyen araçlar ile kafa kafaya gelen kamyon sürücüsü, kendi şeridine girmek isterken bu kez dorsenin kapağı açıldı. Uzun süre dorse kapağı açık giden sürücü, şans eseri kazaya karışmadı. Trafiği birbirine katan kamyon sürücüsü, diğer sürücüler tarafından kameraya kaydedildi.
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