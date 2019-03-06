Dorse hırsızlığı - İSTANBUL İzle

hırsızlık anı İstanbul 'da dorse hırsızlığı - Park halindeki tır dorsesinin vinçli araçla çalınması anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de park halindeki tır dorsesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta Güvercintepe Mahallesi'nde tır dorsesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan dorsenin Sultangazi Habipler Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit etti.İş yerine baskın düzenleyen ekipler, dorsenin parçalanarak satıldığını tespit etti. İş yeri sahibi İsmail Y. hırsızlık malını satın almaktan gözaltına alındı.Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda tır dorsesini çaldığı öne sürülen şüpheli Furkan S. (25) Esenyurt'ta yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Furkan Y. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.
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