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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dorse hırsızlarına operasyon - ANKARA

Dorse hırsızlarına operasyon - ANKARA

- Ekiplerin bir iş yerine düzenlediği baskında zanlıları gözaltına alması - Ekiplerin iş yerinde parçalanmış dorse ve hurda malzemeler ele geçirmesi Ankara 'da dorse hırsızlarına operasyon - Çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı ileri sürülen 8 şüpheli yakalandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir dorsenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, biri Afgan uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde, kısmen parçalanmış bir dorse ile ezilmiş ve yakılmış plakalar ele geçirildi.Şüphelilerin, çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı belirlendi.Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Akalan Hırsız 

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