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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dorian Kasırgası Bahamalar'ı Vurdu

- Dorian Kasırgası Bahamalar'ı Vurdu

Evlerin sular altında kalma görüntüleri

Olağanüstü Hal Sel Felaketi Felaket Kasırga Yükselen 

-Sokakların sular altında kalma görüntüleri
-Şiddetli fırtına görüntüleri

( NASSAU ) - Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu NASSAU

- Dorian Kasırgası saatte 285 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Kategori 5 seviyesine yükselen Dorian Kasırgası, Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Kasırganın sel felaketine yol açması sonucu bazı evler sular altında kalırken, bazı evlerin de çatısı uçtu, sel suları sandalları sürükledi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın TSİ 06.00'da Bahamalar’ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası’nda karaya vurduğunu açıkladı.
Büyük Abaco Adası’nın sular altında kaldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırganın hayati tehlikeye yol açabileceği uyarısı yapıldı. Bahamalar Başkanı Hubert Minnis, Büyük Bahama ve Abaco Adalarında yaşayanlara evlerini tahliye etmeleri tavsiyesinde bulunurken, turistlere ise bölgeden ayrılmaları çağrısı yapıldı. Ancak bazı kişilerin çağrıları dikkate almayarak adayı terk etmediği belirtildi. Batı yönünde ilerleyen kasırganın ABD’nin doğu kıyılarını vurması bekleniyor. Dorian Kasırgasının etkili olması beklenen ABD'nin Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.
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