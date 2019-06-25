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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Dördüncü kattan havalandırma boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı Video

Dördüncü kattan havalandırma boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı Video

Olay yerindeki itfaiye ve ambulans

İlk Müdahale Polis Bild Havalandırma Boşluğu 

-Polisin apartman önünde tedbir alması
-İtfaiye erlerinin apartmana girmesi
-Yaralı şahsın ambulansa alınması
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapması

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da bir apartmanın dördüncü katından havalandırma boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın omuzunda kurşun yarasına rastlandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri silah seslerinin ardından bir şahsın havalandırma boşluğuna düştüğünü 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ismi Bektaş S. (20) olduğu öğrenilen kişiyi havalandırma boşluğunda yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs, itfaiye ekibi tarafından düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarılarak ambulansa alındı. Kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bektaş S’nin omuzunda iki kurşun yarasının olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı apartmanda çalışma yaptı. Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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