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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Dönüş yolunda 5 kilometrelik kuyruklar oluştu Haberi

Dönüş yolunda 5 kilometrelik kuyruklar oluştu Haberi

tatilciler dönüş araçların uzun kuyruklar oluşturması

( MUĞLA )- Ramazan Bayramı tatili sonrası araçları ile gelen tatilcilerin dönüş çilesi başladı.
Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde tatillerini geçiren vatandaşlar karayolunda 5 kilometreye varan kuyruklar oluşturdu. MUĞLA

Bayram Tatili Yerli Turist Kışla Irak 


- Üç günlük Ramazan bayramı tatili için araçları ile Muğla’ya gelen yerli turistin dönüş çilesi tatil beldelerinden çıkışlarında başladı.
Muğla’nın Fethiye, Dalaman, Ortaca, Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde tatillerini geçiren tatilciler Gökova-Menteşe arasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman 5 kilometreye ulaşan kuyruklar oluşturdu. Üç günlük bayram tatilini Muğla’da geçirmek için araçları ile gelen tatilciler trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Marmaris Gökova kavşağı arasında 5 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşurken, Ula’nın Kızılağaç mahallesi ile Menteşe arasındaki trafik ışıklarında yaşanan yoğunluk sonrası ışıklar devre dışı bırakıldı. Öğle saatlerinde başlayan yağmur sonrası Sakartepe rampasında seyir halindeki araçlar tırmanma şeridinde yolun kayganlaşması nedeniyle yavaş hareket zorunda kaldılar. Marmaris-Gökova arasındaki karayolunda ise uzun kuyrukların oluşması sonrası sürücüler Gökova-Gökçe Mahallesi arasındaki 7 kilometrelik karayolunda trafik ışıklarının yanmasını beklediler. (BT)
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