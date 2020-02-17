Donmuş sazlık üzerinde kamış hasadı başladı İzle

-Kestiği kamışı taşırken kırılan buzun içine düşen vatandaş

-Elinde orak olan bir kişinin kamış hasadı yapması

-Bölgeden detay



( KAYSERİ )- Sultan Sazlığı Kuş Cenneti sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle dondu- Geçimlerini sazlıktaki kamışları satarak sağlayan vatandaşlar buz tutan sazlıkta hasada başladı KAYSERİ



- Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buz tutan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde zorlu kamış hasadı başladı.

Erciyes'in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan 300 civarında kuş türüne ve 400'e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, yöre halkının da geçimini sağlamasında önemli rol oynuyor. Özellikle hasır, çatı ve izolasyon malzemesi olarak kullanılan kamışların hasadına havaların soğuması ile birlikte başladı.

Bölgede sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Sultan Sazlığı Kuş Cenneti buz tutarken, geçimini kamış hasadı yaparak geçiren vatandaşlar büyük zorluk çekiyor. Özellikle kış mevsiminde hasadı yapılan kamışlar Almanya, Hollanda, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor.



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