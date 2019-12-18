Dönmez: 'Değer temelli bir enerji sektörü için ARGE ekosistemini, kültürünü ve kurumsallaşmasını sağlamak durumundayız' - ANKARA
Dönmez: "Değer temelli bir enerji sektörü için ARGE ekosistemini, kültürünü ve kurumsallaşmasını sağlamak durumundayız" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Plaket takdimiANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara 'da düzenlenen 4. Enerjide Ar - Ge Çalıştayı'nda konuştu. (3)
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