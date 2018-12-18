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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Donmak üzereyken kendini bulan askerleri ziyaret etti - ŞANLIURFA

Donmak üzereyken kendini bulan askerleri ziyaret etti - ŞANLIURFA

- Jandarma Komutanlığının görüntüsü - Çocuğun komutanın kucağındaki görüntüsü - Jandarma köpeğinden görüntü - Çocuğun jandarma köpeğini sevmesi - Çocuk ile yakından ilgilenen askerler - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi'nin çocuğu sevmesi - Baba Cevat Gönül'ün konuşması - Çocuğun kendisine hediye edilen bisiklete binmesiDonmak üzereyken kendini bulan askerleri ziyaret etti - Şanlıurfa 'da dün kaybolan ve donmak üzereyken jandarma tarafından bulunan 5 yaşındaki çocuk ve ailesi İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulunduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da dün gece donmak üzereyken bulunan 5 yaşındaki çocuk, kendini bulan askerlere, ailesiyle birlikte teşekkür ziyaretinde bulundu.Kent kırsalındaki Hamurkesen Mahallesi'nde dün kaybolan ve Karaköprü Jandarma Komutanlığı ile güvenlik korucuların 8 saat süren araması sonucu donmak üzereyken bulunan İbrahim Halil Gönül, kendine geldiğinde yaptığı ilk iş, askerlere teşekkür etmek oldu.Babası Cevat ve Mahallenin Muhtarı Salih Baydilli ile İl Jandarma Komutanlığına gelen küçük Halil, kendisini uzun uğraşlar sonucu bulan askeri personelle tanıştı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de askerlerin kucağına alıp sevdiği Halil'e ve beraberindekileri makamında ağırladı.Kirişçi, yakından ilgilendiği Halil'e bisiklet ve oyuncak hediye etti.Küçük Halil, çıkışta kendisinin bulunmasında aktif rol oynayan iz takip köpeği "Hedik" i de bir süre sevdi.Baba Cevat Gönül ise çocuğunun bulunmasına katkılarından dolayı komutan Kirişçi ve beraberindeki askeri personele teşekkür etti.

Jandarma Bisiklet Askeri Personel 

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