Donmak üzere olan köpeği polisler kurtardı

-Polisin köpeği kurtarma çabası

-Polisin iple köpeği kurtarması

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Polisin, içi su dolu asansör boşluğuna düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada İSTANBUL



- Pendik’te inşaatta içi su dolu asansör boşluğuna düşen sokak köpeğinin imdadına polis ekipleri yetişti. İçi su dolu boşlukta mahsur kalan köpek, polislerin çabası ile boşluktan çıkarılarak donmaktan kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir sokak köpeği girdiği inşaat halindeki binanın içi su dolu asansör boşluğuna düştü. Köpeği fark eden inşaat bekçisi durumu polise bildirdi. İnşaata gelen polis, asansör boşluğunda mahsur kalan köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis memurları, halat şeklinde bağladıkları hortumu köpeğin vücuduna sararak, düştüğü boşluktan çıkardı. Köpeğin su içerisinde donmaktan kurtarılmasıyla bekçi ve polis memurları rahat bir nefes aldı. Polisin asansör boşluğuna düşen köpeği kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde asansör boşluğuna düşen köpeği polis memurları kurtarıyor. (HA-EY



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