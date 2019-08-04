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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı - KONYA

Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı - KONYA

- Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı - Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü - Döner ustası Mahmut Dumlu'nun konuşması - Lokantadan detay görüntülerDöner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı - Lokantada soluk borusuna kaçan yiyecek nedeniyle nefes alamayarak baygınlık geçiren kişinin döner ustası tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde lokantada yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan kişi, döner ustasının ilk yardımıyla kurtarıldı.Dün ilçe merkezindeki lokantaya giden üç arkadaştan biri, dönerini yerken ayran içmek istedi. Bu sırada yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç baygınlık geçirdi.Gencin bayıldığını fark eden döner ustası Mahmut Dumlu, müdahaleyle yiyeceğin nefes borusundan çıkmasını sağladı.Olay ve müdahale anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Efes Kamera Güvenlik Kamerası 

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