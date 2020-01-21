'Döner Kardeşler' suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi



- Döner Kardeşler adıyla bilinen suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıklar arasındaki mesaj kayıtlarına bakan mahkeme başkanı “Küfür küfür seviye yerlerde” dedi.

Öte yandan, mahkeme tutuklu 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütü hakkında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Suç örgütüne yönelik davanın dün görülmesine başlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu’nda görülen duruşmada 12 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı.

“Yunus Tatlı’nın ifadesi ile hapse girdim” Duruşmada savunma yapan Sedat Külçe, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yapılanmasından üstün başarı belgesi olduğunu ve iyi bir asker olduğunu söyleyerek “Silah konusunda uzmanlığım var. Askerlik görevimden malulen emekli oldum. Sonra boşluğa düştüm. Güvenlik işlerine başladım. Yunus Tatlı isimli kişinin ifadesi nedeniyle hapse girdim. Emirhan Döner ile bir bağlantım yoktur” dedi.

“Babası ‘oğlum keşke ölse’ dedi” Sanık Serkan Işık ise, “Yemek için örgüte üye olacak kadar salak değilim. Yunus Tatlı’nın babası bana ‘oğlum keşke ölse’ dedi” şeklinde konuştu.

Sanığın bu savunmasının üzerine Tatlı’nın izleyici olarak duruşmada bulunan babası tepki gösterdi. “Ofise baskın yapıldığında misafir olarak gitmiştim” Sanık Sonay Demir ise Yunus Tatlı ile aralarında bir arkadaşlıklarının olduğunu söyleyerek, “2015’ten beri tanırım Yunus Tatlı’yı. Aramız bozuldu. Sonra kanser olduğunu söyleyerek küs kalmak istemediğini söyledi.



Ofisine gidip geldim. Polisler ben ofisteyken baskın yaptı. Ben ofise misafir olarak gittim. Silahların çatıya çıkarılmasıyla bir ilgim yoktur” dedi.

Mahkeme başkanı dava dosyasına giren mesaj kayıtlarına bakarken “Küfür küfür. Seviye yerlerde” dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundular. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar Erkan Deniz, Ahmet Burak Gürerler, Serkan Işık, Sonay Bedir, Sedat Külçe ve Salih Ünlütürk’ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner’in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner’in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’,‘ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma’, ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme’, ‘hakaret’,‘tefecilik’, ‘tehdit’, ‘birden fazla kişi ile yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘şantaj’, ‘örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme’ ve ‘suç üstlenme’ suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.



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