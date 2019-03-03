Dondurucu soğuğa dayanamayan yavru köpek telef oldu İzle

-Anne köpekten detaylar

-Vatandaşın konuşması



( ERZURUM )-Merdiven altında doğum yapan köpeğin yavrusu soğuğa dayanamayınca telef oldu ERZURUM



- Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir köpeğin, merdiven altında doğurduğu yavrusu soğuktan donarak telef oldu. Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir köpeğin, merdiven altında doğurduğu yavrusu soğuktan donarak telef oldu. Diğer yavrularını sararak koruyan köpeğin yardımına mahalleli koştu, merdiven altını sıcak bir yuvaya dönüştürmek için kolları sıvadı. Karabekir Mahallesi Muhabbet Sokak'taki tahta merdivenin altında sokak köpeği iki gün önce üç yavru doğurdu. Bir yavrusu soğuktan donan köpek, 2 yavrusunu kaybetmemek için olağanüstü çaba gösterdi. Diğer yavrularını adeta sarmalayan köpek, iki günden beri yerinden kalkmayınca mahalleli durumu fark etti. Köpek ve yavruları için yemek ile su getiren mahalleli, merdiven altını sıcak bir yuvaya dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Bir yavrusunu kaybeden, kalan iki yavrusunu da koruma iç güdüysüyle mahalleliye saldıran anne köpek yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, donan yavruyu merdiven altından uzaklaştırırken vatandaşlar da yuva için kolları sıvadı. Merdiven altında doğum yapan köpeği iki gün sonra fark ettiklerini söyleyen Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, Köpek yerinden hiç kalkmıyor, yavrularından ayrılmamak için devamlı yatar pozisyonda. Adeta yavrularını sarmalamış durumda. Merdiven altı tamamen açık bir yer, kar ve buzun içerisinde. Önceki gün eksi 10 dereceye kadar hava sıcaklığı düşmüştü. Şimdi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Köpek merdivene yaklaştırmıyor, hemen bize tepki koyuyor. Burayı kapatıp korunaklı bir hale getireceğiz. İnşallah havalarda kısa sürede ısınır bir sıkıntı yaşamazlar diye konuştu.



