Dondurucu havada 3 bin 500 rakımda ilave su kaynağı aradılar

-İş makinelerini çalışması

-İçme suyu borularının döşenmesi

-Ateş karşısında ısınan işçiler

-Erhan Okay’ın çalışmalar hakkında bilgi vermesi

-Su kaynaklarından görüntüler



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sonbahar ayının gelmesiyle içme suyu kaynaklarında su debisinin düşmesi sonucu kentin susuz kalmaması için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda ilave su kaynağı çalışması başlattı. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay ve beraberindeki ekipler, kentin kış aylarında su sıkıntısı çekmemesi için karın yağdığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda dondurucu havaya rağmen çalışma başlattı. Coğrafi yapısı ve çetin kış şartlarının ağır geçtiği Berçelan Yaylası’nda içme suyuna ilave olarak kaynak suyu arayan belediye ekibi, yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda iki ayrı noktada içme suyu kaynağı tespit ederek döşedikleri borularla şehrin içme suyu şebekesine bağladılar. Soğuk havaya aldırış etmeden çalışmalarını sürdüren belediye ekibinin yaptığı çalışma sayesinde kentin kış aylarında su sıkıntısından kurtulacağı belirtildi. Berçelan Yaylası ve Otluca köyü Şeyh Musa Deresi’nde içme suyu çalışmalarının bulunduğunu belirten Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay, şehrin kış aylarında susuz kalmaması için tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Okay, “Hakkari Belediyesi olarak 15 personel ve 5 araçla birlikte 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda ilave içme suyu kaynağı aktarılması için çalışma başlattık. Bu mevsimde su kaynakları azaldığı için belediyenin kendi imkanlarıyla vatandaşlarımızın susuz kalmaması için tespit ettiği kaynakları toplayıp 150’lik borular döşeyerek şehir şebekesi ishale hattına bağladık. Topladığımız çeşmeleri ana şebekeye verdikten sonra yapacağımız klorlamanın ardından şehir merkezine suyu aktaracağız. Berçelan, Otlca Golan ve Şeyh Musa Deresi’ndeki çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.





