Dondurma yapımı merakı keçi çiftliği sahibi yaptı - TOKAT İzle
: - Doktor Bilal Otçu'nun keçilerle ilgilenmesi, keçilere ot vermesi - Doktor Otçu ile röportaj - Tokat 'ın Niksar ilçesinde ailesi dondurma satışı yapan doktor Bilal Otçu, "Dondurmanın sütünü üretebilir miyiz?" merakıyla 10 yıl önce 60 keçiyle kurduğu çiftlikte bugün damızlık üretime devam ediyor - Bilal Otçu: - "Damızlık saanen keçisi satışını yıllardır yapıyoruz. Talep fazla olunca damızlık satışlarımız çoğaldı"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat 'ın Niksar ilçesinde doktor Bilal Otçu, dondurma satışı yapan ailesine destek vermek için "Dondurmanın sütünü üretebilir miyiz?" merakı ile 10 yıl önce çıktığı yolda keçi çiftliğinin sahibi oldu.Yolkonak beldesinde aile hekimi olarak görev yapan Otçu, kurduğu aile çiftliğinde 10 yıldır süt verimi ile öne çıkan saanen keçisi üretiyor.Otçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin Niksar'da bulunan pastanesinde kendi ürettikleri dondurmayı sattıklarını ve dondurmada keçi sütü kullandıklarını belirtti. Keçi sütü temininde güçlük çekince, keçi yetiştirme fikrinin doğduğunu ifade eden Otçu, Balıkesir'den satın aldıkları 60 saanen keçisi ile 1,5 dönüm alanda üretime başladıklarını anlattı.On yılda keçi sayısının 250'ye çıktığına işaret eden Otçu, şöyle devam etti:"Ailem dondurma satışı yapıyor. 'Biz bu dondurmanın sütünü üretebilir miyiz?" diye düşündük. 2009 yılında saanen keçisi üretimine başladık. On senedir saanen keçisi üretimi yapıyoruz. Daha sonra damızlık üretimi yapmaya başladık. Damızlık saanen keçisi satışını yıllardır yapıyoruz. Talep fazla olunca damızlık satışlarımız çoğaldı."Otçu, kurdukları çiftlikte aile işletmesinin ihtiyaç duyduğu keçi sütünün yarısının karşılandığını ifade etti. Damızlık satışlarının ardından çiftlikte 80 keçi kaldığını söyleyen Otçu, "Elimizde kalan oğlaklardan üretimi arttırmaya çalışıyoruz. 80 keçimizi 250 keçiye çıkarmak istiyoruz. Keçilerimizin sütünü peynir yapmayı ve süt olarak satmayı düşünüyoruz." dedi.