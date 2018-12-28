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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin' - ERZURUM

'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin' - ERZURUM

"Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin" - ERZURUM - Donan sayaçların çıkarılması - Sağlam sayaçların bakımı - Detayalr"Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin" - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçlarda meydana gelecek don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu - Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı belirtilerek, vatandaşlardan donan sayaca ve tesisata ateş tutmamaları, sıcak su dökmemeleri istendiERZURUM (AA) - Erzurum 'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçlarda meydana gelecek don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı vatandaşların tedbir almaları istendi.Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle vatandaşların sayaç ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir."Açıklamada ayrıca, vatandaşların yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezi ve 233 01 33 numaralı telefonları 24 saat arayabilecekleri kaydedildi.

Su Kaybı Su Sayacı Kar Yağışı Irak 

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