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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Donan musluk borusuna ilginç çözüm, ağaç gövdesini oydu İzle

Donan musluk borusuna ilginç çözüm, ağaç gövdesini oydu İzle

Buğday dövmek

Dövme 

-Ağaç gövdesinde musluk,
-Güvercin'in konuşması
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir vatandaş, çetin geçen kış aylarında musluk borularının donmasını önlemek için ağacın gövdesini oyup musluk borusunu içine yerleştirdi. Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde yaşayan Hasan Güvercin, dondurucu soğuklarda susuz kalmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 15 yıl önce ektiği söğüt ağacı eken Güvercin, ağacın 6 yaşına gelmesinin ardından gövdesini testere ile oyup musluk borusunu yerleştirdi. Aradan geçen sürede ağaç, boruyu da içine alarak büyümeye devam etti. Bu şekilde suyun donmasını önlediğini belirten Güvercin, yoldan geçen vatandaşların bu musluktan yararlandığını söyledi.


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