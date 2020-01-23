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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Donan gölette Eskimo usulüyle balık avladılar İzle

Donan gölette Eskimo usulüyle balık avladılar İzle

- Balık avından drone görüntüleri

Buz Tutan Göl Hava Sıcaklıkları Gesi Uttu Irak 

-- Balıkçıların buzları kırması
-- Ağların çekilmesi
-- Çıkan balıklardan detaylar
-- Balıkçıların buzlara vurarak balıkları ağlara doğru göndermesi
-- Vatandaşlar ile röportaj
-- Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM - ÖZEL) ERZURUM

- Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde balıkçılar, yüzeyi tamamen donan göl ve göletlerde Eskimo usulü balık avlıyorlar. Vatandaşlar sabah soğuk havada avladıkları balıkları ise akşamları köy konaklarında pişirerek yiyorlar. Erzurum’da hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşmesinin ardından kentte yer alan göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Havaalanı yolu üzerindeki yüzeyi tamamen buz tutan bir gölette vatandaşlar Eskimo usulü buzu kırıp balık tutuyorlar. Kazma ve küreklerle buzu kırarak delik açan balıkçılar ağlarını ve torlarını buzun altına bırakıyor. Özenle yerleştirilen ağların ardından balıkçılar açtıkları deliklerden uzaklaşarak yuvalarda ki balıkları ellerinde ki baltalarla gölün yüzeyine vurarak ağlara doğru göndermeye çalışıyorlar. Balıkçılar yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından ağları çekmeye başlıyor. Ağlara takılan balıkları teker teker çıkartan vatandaşlar balıkları yanlarında getirdikleri çuvallara dolduruyor. Sabah tutulan balıklar ise uzun kış gecelerinde köy konaklarında sobaların fırınında pişirerek yeniliyor. Keyif amaçlı balık tuttuklarını ve köy konaklarında pişirerek yediklerini ifade eden balıkçılar, “Bu meslek babamızdan bize kaldı. Asıl mesleğimiz balıkçılık değil ama özlediğimiz için biz her 10 günde bir avlanmaya geliriz. Keyif amaçlı tutuyoruz aslına bakarsanız. Zor oluyor zahmetli bir iş çünkü 15 santime yakın buzları elimizde ki baltalarla kırıyoruz. Ardından balıkları ses çıkartarak ağlara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Biz satmak için yapmıyoruz akşamları köy konaklarında, evlerimizde yiyoruz. Kışın balıklar daha lezzetli oluyor” dedi.
Öte yandan soğuk havaya aldırış etmeyerek balık avlamaya çalışan vatandaşlar etrafı beyaz örtüyle kaplı dağlar ve yüzeyi tamamen buz tutan gölde ortaya çıkan renk cümbüşünü fırsata çevirerek bol bol fotoğraf da çektiriyor.
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