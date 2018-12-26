Donan gölde mahsur kalan yavru köpek için seferberlik

-Ekiplerin köpeği kurtarması



( VAN ) -- Dalgıç tarafından kurtarılan yavru köpek, hayvan hastanesine götürüldü VAN



- Van’da kısmen donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan yavru köpek, uzun uğraşların ardından dalgıç tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve kısmen donan Sıhke Gölü’nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yerde sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği gören vatandaşlar, hemen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler, kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı. Köpeği kurtarmak için göle gelen Van Emniyet Müdürlüğünden görevli dalgıç polis Burak Ökten, suya girerek buzu kıra kıra köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan bitkin düşen köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya getiren Ökten, köpeği veteriner hekimlere teslim etti. Kıyıda hazır bulunan ekipler, köpeği alarak hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı. Köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu belerten Dalgıç Burak Ökten, “Göl buz tutmuş. Köpeğe ulaşmak, gölün donmasından dolayı zor oldu. Köpek, maalesef vücut ısısının düşmesine bağlı hipodermi geçirmiş. Zor bir yüzüş olmasına rağmen kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi veteriner hekimlerimiz tedavisini yapacak. Umarım hayata tutunur” dedi.

Yavru köpeği yaşatmak için veterinerler olarak seferber olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge, “Bize vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde köpek kıyıya 150 metre uzaklıkta buzun üzerinde donmuş bir şekilde duruyordu. Su ve buz arasında kalmıştı. Olay yerine gittiğimizde baş hareketlerinin olduğunu gördük. Bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak polis dalgıç ekiplerinden yardım istedik. Beraber yürüttüğümüz operasyonla köpeği oradan kurtardık. İlk tedavisinde refleksini aldık. Hipodermi geçirmiş. Durumu ağır. Nefes aldığı için bize ümit vaat etti. Buna istinaden şu an arkadaşlarımız köpeği yoğun tedavi altına aldı. İnşallah tedaviye cevap verir ve iyileşir” diye konuştu.

(MSA-Y)

