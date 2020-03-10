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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Donan gölde balık avladılar sonra buz gibi suda abdest alıp namaz kıldılar

Donan gölde balık avladılar sonra buz gibi suda abdest alıp namaz kıldılar

Balıkçıların donan göl üzerinde yürümesi

Buz Tutan Göl Balık Avı 

-Balıkçıların donan göl üzerinde balık avı yapması
-Balıkçıların donan göl suyundan abdest alması
-Balıkçıların donan göl üzerinde namaz kılması
-Ömer Ayaz isimli balıkçının konuşması

( BİTLİS )- Donan gölde balık avcılığı yapan köylüler abdestlerini donan göl suyuyla alıp buzun üzerinde namaz kılıyorlar BİTLİS

- Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü’nde buzları kırarak balık avlayan köylüler, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor. Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimlerini Nazik Gölü’nden avladıkları balıklarla sağlayan köylüler, gün boyu donan göl üzerinde balık avladıkları için öğle ve ikindi namazlarını da buz üzerinde kılıyorlar. Donan göl üzerinde açtıkları gözeneklerden ağlarını çeken köylüler, namaz vakitlerinde yine açtıkları gözeneklerden buz gibi göl suyundan abdestlerini alarak buz üzerine serdikleri montlarının üzerinde namazlarını kılıyor. Geçimini Nazik Gölü’nden balık avlayarak sağlayan Ömer Ayaz isimli vatandaş, günün büyük çoğunluğunu göl üzerinde geçirdiklerini belirterek, vakit namazlarını kılmak için de buz tutmuş gölün buz gibi suyuyla abdest aldıklarını ve buzun üzerinde namazlarını kıldıklarını söyledi.

Ayaz, “Biz sabah erkenden buz tutan gölün üzerinde yürüyerek 3-4 kilometre yol kat ediyoruz. Gölün ortasına gelip önceden attığımız ağlarımızı çıkarıyoruz. Ağlarımızı çıkarırken günün büyük bir bölümünü göl üzerinde geçiriyoruz. Ağları çektiğimiz gözeneklerden çıkan buz gibi suyla abdest alıyoruz ve öğle ile ikindi namazlarımız da göl üzerine serdiğimiz montlarımızın üzerinde kılıyoruz” dedi.

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