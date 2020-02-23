Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Donan göl üzerinde futbol keyfi

Donan göl üzerinde futbol keyfi

Donan göl üzerinde futbol oynayanların havadan drone ile görüntüsü

Kuş Cenneti Cennet Futbol Sahası 

-Göl üzerinde futbol oynayanlardan detay görüntüler
-Ünal Emen adlı gencin konuşması
-Mazlum Emen adlı gencin konuşması
-Furkan Erçetin adlı çocuğun konuşması

( BİTLİS - DRONE)- Arin Gölü gençlerin futbol sahası oldu, eğlenceli anlar havadan görüntülendi BİTLİS

- Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve soğuk hava şartları nedeniyle tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu. Adilcevaz ilçesinde bulunan, 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan ve bu anlamda kuş cenneti olarak adlandırılan Arin Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Gölün donmasını fırsat bilen Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar Beldesi’ndeki çocuklar ve gençler, donan gölün üzerinde futbol oynayarak zaman geçiriyorlar. Yüzeyinde yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan Arin Gölü üzerinde futbol oynayan gençlerden Ünal Emen, “Burası kış aylarında sürekli donuyor. Bizde donan göl üzerinde bir araya gelip güzel aktiviteler yapıyoruz. Burada halay çekiyoruz, futbol oynuyoruz. Burası vakit geçirebileceğimiz güzel bir göldür. Ayrıca doğa harikası bir yerdir. Görmeyenlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.
Mazlum Emen isimli genç de “Ben Aydınlar Beldesi’nde yaşıyorum ama gelip burada Arin Gölü’nün üzerinde top oynuyoruz. Bizim için güzel bir aktivite” ifadelerini kullanırken, Furkan Erçetin isimli çocuk ise okuldan arta kalan zamanlarda ve hafta sonlarında futbol oynayıp zaman geçirdiğini söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle ŞenlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle Şenlendi
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı