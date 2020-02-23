Donan göl üzerinde futbol keyfi

-Göl üzerinde futbol oynayanlardan detay görüntüler

-Ünal Emen adlı gencin konuşması

-Mazlum Emen adlı gencin konuşması

-Furkan Erçetin adlı çocuğun konuşması



( BİTLİS - DRONE)- Arin Gölü gençlerin futbol sahası oldu, eğlenceli anlar havadan görüntülendi BİTLİS



- Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve soğuk hava şartları nedeniyle tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu. Adilcevaz ilçesinde bulunan, 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan ve bu anlamda kuş cenneti olarak adlandırılan Arin Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Gölün donmasını fırsat bilen Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar Beldesi’ndeki çocuklar ve gençler, donan gölün üzerinde futbol oynayarak zaman geçiriyorlar. Yüzeyinde yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan Arin Gölü üzerinde futbol oynayan gençlerden Ünal Emen, “Burası kış aylarında sürekli donuyor. Bizde donan göl üzerinde bir araya gelip güzel aktiviteler yapıyoruz. Burada halay çekiyoruz, futbol oynuyoruz. Burası vakit geçirebileceğimiz güzel bir göldür. Ayrıca doğa harikası bir yerdir. Görmeyenlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Mazlum Emen isimli genç de “Ben Aydınlar Beldesi’nde yaşıyorum ama gelip burada Arin Gölü’nün üzerinde top oynuyoruz. Bizim için güzel bir aktivite” ifadelerini kullanırken, Furkan Erçetin isimli çocuk ise okuldan arta kalan zamanlarda ve hafta sonlarında futbol oynayıp zaman geçirdiğini söyledi.







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