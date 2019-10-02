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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Domuz ve köpeklerin yiyecek kavgası kamerada İzle

Domuz ve köpeklerin yiyecek kavgası kamerada İzle

Domuz ve köpekler

Yaban Domuzları Sokak Köpekleri Alabalık Cep Telefonu Yaban Domuzu 

-Hayvanların kavgası

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de bir yaban domuzu ile sokak köpeklerinin çöpte yiyecek araması hayvanların arasında kavgaya neden olurken, o anlar görüntülendi. Tunceli’de yaban domuzları sık sık kent merkezine kadar inerek çöplerden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ne inerek çöpten yiyecek bulmaya çalışan bir yaban domuzu ile sokak köpekleri arasında kavga çıktı. O anları gören Eyüp Hanoğlu ise cep telefonu kamerasıyla hayvanların kavgasını görüntüledi. Görüntülerde ilk önce kalabalık sokak köpeklerine aldırış etmeden çöpü karıştırmaya devam eden yaban domuzu, ara ara köpekleri uzaklaştırmak için hamleler yapması dikkat çekti.Köpeklerin kendisine rahat vermeyeceğini anlayan yaban domuzu bir süre sonra ormanlık alana geri döndü.
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