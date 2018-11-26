Domuz sürüsü şehre indi Haberi



- Marmaris’te domuz sürüsü şehir indi. Yoldan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırmadan parktaki otları yiyen sürü daha sonra gözlerden kayboldu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi’nde domuz sürüsü parka indi. Bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti.

Görüntülerde, domuzlardan bazıları parktaki otları yerken, diğer domuzlar ise çöp konteynırlarını karıştırıyor. Araçlara ve çevreden geçenlere aldırış etmeden otlanan domuzlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Karınlarını doyuran domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.

