Domuz gribi şüphesi ile ölen sağlık çalışanı toprağa verildi

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen H1N1 virüsü şüphesinden 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tokat Devlet Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışan 40 yaşındaki Biyolog Fatih Yıldırım, geçtiğimiz hafta perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Tokat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi görmeye başlayan Yıldırım, 31 Aralık tarihinde fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen evli olduğu öğrenilen Fatih Yıldırım 1 Ocak gecesi hayatını kaybetti. Fatih Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak kent merkezinde bulunan Saliha Hatun Camiisine getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından Fatih Yıldırım'ın cansız bedeni Erenler Mezarlığına defnedildi. (DEE-GF-



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