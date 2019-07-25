Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Domuz avında sırtından tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

Domuz avında sırtından tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

- YARALININ HASTANEYE GETİRİLMESİ

İlk Müdahale Jandarma Komutanlığı Sağlık Ekipleri Domuz Avı Yaban Domuzu 

-- JANDARMA EKİPLERİNİN HASTANEYE GELMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Domuza ateş eden şahıslar, birlikte av yaptıkları arkadaşını vurdu BOLU

- Bolu’da, ormanlık alanda domuz avı yaptıkları sırada tüfekle sırtından vurulan Hakan Kutluata (45) ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Yumrukaya Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Kutluata ve beraberindeki 3 arkadaşı yaban domuzu avlamak için ormana gitti. Kutluata’nın arkadaşları, bulundukları bölgeden domuz geçtiğini görerek ateş etti. Ateş edilen yönden Kutluata’nın yardım sesini duyan 3 kişi olay yerine giderek, arkadaşlarının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Kutluata’nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Hakan Kutluata, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kutluatanı’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kutluata’nın 3 arkadaşı ise, jandarma tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı