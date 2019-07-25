Domuz avında sırtından tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

-- JANDARMA EKİPLERİNİN HASTANEYE GELMESİ

-- DETAYLAR



( BOLU )- Domuza ateş eden şahıslar, birlikte av yaptıkları arkadaşını vurdu BOLU



- Bolu’da, ormanlık alanda domuz avı yaptıkları sırada tüfekle sırtından vurulan Hakan Kutluata (45) ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Yumrukaya Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Kutluata ve beraberindeki 3 arkadaşı yaban domuzu avlamak için ormana gitti. Kutluata’nın arkadaşları, bulundukları bölgeden domuz geçtiğini görerek ateş etti. Ateş edilen yönden Kutluata’nın yardım sesini duyan 3 kişi olay yerine giderek, arkadaşlarının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Kutluata’nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Hakan Kutluata, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kutluatanı’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kutluata’nın 3 arkadaşı ise, jandarma tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

