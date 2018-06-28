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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dominik'te öldürülen kameramanın evinde yas

Dominik'te öldürülen kameramanın evinde yas

Taziye evinden görüntüler

Bıçaklı Saldırı Cenaze Kamera Çekim Saldırı 

-Baba Ahmet Baycın ile röportaj
-Taziyeden detay
-Alper Baycın'ın fotoğrafı

( ANTALYA )- Dominik'te öldürülen kameramanın babası Ahmet Baycın:-"En son 2 gün önce telefonda görüştüm, 'sizi çok seviyorum' demişti" ANTALYA

- Dominik Cumhuriyeti`nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın’ın (24) evinde yas var. Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Baycın, oğluyla en son 2 gün önce görüştüğünü belirterek, “Son söylediği sizi çok seviyorum oldu. Yönetmen olmak istiyordu, hayalinin peşinde koşarken orada kaldı” dedi.
TV 8 kanalında yayınlanan Survivor programı için ekipte kameraman olarak görevli Alper Baycın, Dominik Cumhuriyeti Las Terrenas bölgesinde iş çıkışında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Baycın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası acı haberi Survivor ekibinden duyan Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Aile, Muratpaşa ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabuk etmeye başladı.
“Hayalinin peşinde koşarken orada kaldı” Geçimini spot eşya satarak sağlayan baba Ahmet Baycın, oğlu Alper'in farklı bir çocuk olduğunu belirterek, “En son 2 gün önce telefonda görüştüm. ‘Sizi çok seviyorum’ diyordu. Hayali yönetmen olmaktı ve hayalinin peşinde koşuyordu ama ne yazık ki hayalinin peşinden koşarken orada kaldı” söyledi.

Oğlunun 8 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten Ahmet Baycın, "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti. Öte yandan Alper Baycı’nın cenazesinin Antalya’da yapılacağı en geç salı gününe kadar yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
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