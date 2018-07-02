Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dominik'te öldürülen kameraman toprağa verildi - ANTALYA Haberi

Dominik'te öldürülen kameraman toprağa verildi - ANTALYA Haberi

- Cenaze töreninden detay görüntülerDominik'te öldürülen kameraman toprağa verildi - Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın cenazesi Antalya 'da defnedildi - Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da aralarında olduğu çalışma arkadaşları katıldıANTALYA (AA) - Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman 24 yaşındaki Alper Baycın, Antalya 'da toprağa verildi.
Bir yarışma programı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın için Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü."Annem, anneciğim hakkım helal sana. Sen de hakkını helal et. Herkese helal et anneciğim. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin ama ömrünü değil." diyen anne Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı.Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı.Baycın, kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Televizyon Yarışma Programı Cenaze Namazı Gözyaşı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı