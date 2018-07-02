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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dominik’te öldürülen kameraman Alper Baycın gözyaşları arasında toprağa verildi

Dominik’te öldürülen kameraman Alper Baycın gözyaşları arasında toprağa verildi

Tabut'Tan detaylar

Bıçaklı Saldırı Kız Arkadaş Cenaze Namazı Cenaze Aracı Gözyaşı 

-Çelenkler detay
-Annesinin feryatları
-sevgilisinin feryatları
-Acunun cenaze törenine gelişi
-Acun'un namaz kılışı
-Alper'in abisinden detay
-Tabut başında gözyaşı dökenler
-Tabutun alınışı
-Cenaze aracına konuşu
-Annesinin güle güle git şeklinde uğurlaması

( ANTALYA ) -- Cenaze törenine katılan Acun’un son derece üzgün olduğu gözlendi- Annen Aynur Baycın oğlunun tabutunu öpüp ‘güle güle’ git diyerek uğurladı- Anne Aynur Baycın:-“Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin ama ömrünü değil. Herkesin çocuğuna sağlıklı ömür ver Allah’ım ama bu acıyı kimseye yaşatma” ANTALYA

- Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesine, mahalleli akın etti. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Acun Ilıcalı da cenazeye katıldı.
Baycın’ın ölümü sonrası gözünde şişlik oluşan Acun’un son derece üzgün olduğu gözlenirken, cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Anne Aynur Baycın’ın “Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin ama ömrünü değil. Herkese örnek bir evlattın sen, hakkım helal olsun sana. Herkesin çocuğuna sağlıklı ömür ver Allah’ım ama bu acıyı kimseye yaşatma” diyerek duası yürekleri dağladı. Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken 4 gün önce çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın için Muratpaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Alper Baycın’ın ailesinin yanı sıra, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, Alper’in kız arkadaşı Yasemin Çelik, yaşadığı mahallenin gencinden, yaşlısına neredeyse tüm sakinleri katıldı.
Cenaze töreninde, Acun Ilıcalı, Acun Medya Ailesi ve TV8 yazılı çelenkler dikkat çekti. “Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin ama ömrünü değil” Cenaze namazı öncesi Alper Baycın’ın tabutu Türk Bayrağı ve Fenerbahçe Bayrağı’na sarıldı. Tabutun önüne konulan resme bakan tüm sevenleri gözyaşına boğulurken, oğlunun tabutuna son kez sarılan anne Aynur Baycın’ın “Atatürkçü, Fenerbahçeliydin sen. Baban Çınar’dı, annen cennet, kardeşi karlı dağ ama sen hepsi oldun. Annecim hakkım helal sana. Sen de herkese hakkını helal et. Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin ama ömrünü değil. Herkese örnek bir evlattın sen, hakkım helal olsun sana. Herkesin çocuğuna sağlıklı ömür ver Allah’ım, bu acıyı kimseye yaşatma” feryatları yürekleri dağladı. Kız arkadaşı da gözyaşı döktü Annenin ardından sözlenecek olduğu kız arkadaşı Yasemin Çelik de, sevgilisinin tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta yürümek de dahi zorluk çeken genç kızı yakınları tutarak yürütebildi. Acun üzgün Öte yandan Baycın’ın ölümü sonrası üzüntüden gözünde şişlik oluşan Acun’nun cenaze töreninde son derece üzgün olduğu gözlendi. Gözüne yara bandı yapıştıran Acun, ilk tabutu sırtlayanların arasındaydı. “Güle güle git oğlum” Sırtlarda taşınarak cenaze aracına konulan oğlunun cenazesini son kez uğurlayan Anne Baycın, tabuta yanaşarak, sadece ‘güle güle’ git oğlum diyebildi. Baycın’ın naaşı Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (SM-
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