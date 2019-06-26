Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü Haberi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden düşen domates yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza; Kaş ile Muğla’nın Seydikemer ilçesini birbirine bağlayan Kınık köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaş İlçesinin Kınık Mahallesinden salçalık domates yükleyen Hacı Musa Demircili (50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı tır, Eşen Çayı’na devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden istediler. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma Kaş Jandarma ve bölge trafik ekiplerince sürdürülüyor. (MY-İK-

