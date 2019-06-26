Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü Haberi

Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü Haberi

- kazadan düşen kamyon

Polis Jandarma 

-- ekiplerin inclemesi
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden düşen domates yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza; Kaş ile Muğla’nın Seydikemer ilçesini birbirine bağlayan Kınık köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaş İlçesinin Kınık Mahallesinden salçalık domates yükleyen Hacı Musa Demircili (50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı tır, Eşen Çayı’na devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden istediler. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma Kaş Jandarma ve bölge trafik ekiplerince sürdürülüyor. (MY-İK-
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı