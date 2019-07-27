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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - MUĞLA

Domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - MUĞLA

- Domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı - 4 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kaza yapan araçlardan detaylarDomates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde domates yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.İbrahim Kurtçu (51) yönetimindeki 48 D 2823 plakalı domates yüklü kamyonet ile İbrahim Büyükkocagöz'ün (50) kullandığı 63 RB 631 plakalı otomobil, Fethiye - Muğla kara yolundaki Çatalarık kavşağında çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.Kara yoluna saçılan domates ve kasalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.

Hastane Salar Trol 

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