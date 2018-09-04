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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Domaniç'te yangın - KÜTAHYA

Domaniç'te yangın - KÜTAHYA

- Yangına müdahale görüntüsü - Ahırdan ve hayvanların görüntüsü - Sinir krizi geçiren ev sahibi - Komşu Birsel Doğru konuşması Kütahya 'da yangın - Domaniç ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu köyünde Ersin Türken'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, samanlığın bitişiğinde bulunan ahır ve eve sıçradı.Yangını gören vatandaşlar evdeki eşyaları çıkarmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı.İhbar üzerine olay yerine gelen Domaniç, Tunçbilek belediyeleri ile orman işletmesine ait itfaiye ekipleri ve köydeki vatandaşlarla yangına müdahale etti.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.Ev sahiplerinin yangın sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Samanlık Hayvan Yangına Müdahale 

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