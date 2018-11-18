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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı İzle

Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı İzle

Olay yeri

Trafik Kazası 

-Ekiplerin çalışması
-Ambulanstan detay
-Detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç İlçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çukurca Beldesinden Küçükler Mahallesine gitmekte olan Hüseyin Beytar yönetimindeki 43 US 644 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü Hüseyin Beytar olay yerinde vefat ederken yaralı, Özgür Özbey vatandaşlar tarafından Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü. Yaralı daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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