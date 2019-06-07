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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Domaniç’te korkutan samanlık yangını

Domaniç’te korkutan samanlık yangını

Yangından görüntüler

Samanlık Trol 

-Yangına müdahaleden görüntüler

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde Ramazan Kaya'ya ait samanlıkta çıkan yangını köylüler kısa sürede kontrol altına aldı. Domaniç İlçesine bağlı Muratlı köyünde köyün en eski yerleşim yerinde bir birine yapışık evlerin olduğu mahallede bulunan samanlıkta çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Cami hoparlörlerinden köylü yardıma çağrıldı. Köylülerin kısa sürede organize olup yangına yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözlerle yangın tamamen kontrol altına alınırken Ramazan Kaya’ya ait samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.
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