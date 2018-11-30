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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Domaniç’te kar yağışı

Domaniç’te kar yağışı

-Jandarma Ekiplerinin yardımı

Akalan Kar Yağışı 

--Karayolları ekiplerinin yardımı ve vatandaşların yardımı
--Araç Sürücüsünün konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücülere Jandarma ekipleri, Karayolları ekipleri ve vatandaşlar yardımcı olurken, bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.(TY-EFE)
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